В Приморском крае семь человек пострадали при столкновении четырех машин

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четверо взрослых и трое детей пострадали в ДТП с участием четырех машин в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевое управление МВД РФ.
"В результате автоаварии пострадали семь человек… мужчина и женщина в возрасте 34 и 33 лет, две девочки в возрасте 13 лет, а также девочка 11 лет, женщина в возрасте 34 лет… и 59-летний мужчина", — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, отмечается в сообщении.
По факту ДТП назначен ряд экспертиз, проводится проверка.