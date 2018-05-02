В Приморском крае семь человек пострадали при столкновении четырех машин

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четверо взрослых и трое детей пострадали в ДТП с участием четырех машин в Надеждинском районе Приморского края, сообщает краевое управление МВД РФ.

Сообщается, что 59-летний мужчина, находясь за рулем "Нисан Икстрейл", ехал из Владивостока в Уссурийск. На 716 километре автодороги А-370 мужчина на мокром из-за дождя асфальте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где поочередно совершил столкновения с тремя автомобилями.

"В результате автоаварии пострадали семь человек… мужчина и женщина в возрасте 34 и 33 лет, две девочки в возрасте 13 лет, а также девочка 11 лет, женщина в возрасте 34 лет… и 59-летний мужчина", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, отмечается в сообщении.

По факту ДТП назначен ряд экспертиз, проводится проверка.