Внутренний враг: как милиция боролась с криминалом в Великую Отечественную

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. "Все для фронта! Все для победы!" — в годы Великой Отечественной войны этому призыву следовали не все. В тылу развернулся другой фронт, о котором в то время не любили говорить. По одну его сторону находились милиционеры, по другую — грабители и убийцы. РИА Новости рассказывает о некоторых успешных операциях по ликвидации банд, проведенных в военное время.

Диверсанты-блокадники

Преступная группировка "Зиг-Заг", состоявшая из 12 человек, действовала в блокадном Ленинграде. Сначала специализировалась на подделке хлебных карточек, по которым за десять месяцев получила около 20 тонн продовольствия, — при суточной норме хлеба для жителей города в 125 граммов. Затем лидер "зигзаговцев" Виталий Кошарный наладил связь с немцами, и бандиты занялись диверсиями. На печатных станках, полученных от гитлеровцев, они выпускали антисоветские листовки и расклеивали их по всему городу.

Сотрудникам НКВД удалось выйти на след банды, вычислив одного из их агентов — бывшего советского офицера Сморчкова. Предателя задержали, когда он подходил к конспиративной квартире. Вскоре поймали и остальных. Их обвинили в создании контрреволюционной организации и связях с немецкими оккупантами. В конце июня 1942-го всех расстреляли.

Охотники на оленей

Егор Павлов до войны работал председателем колхоза в Якутии. Но в военное время сколотил банду из 11 охотников-промысловиков. Нападали на таборы оленеводов, потом переключились на магазины, сберкассы и золотые прииски.

Сотрудники Алданского райотдела НКГБ с изъятым у бандитов Павлова золотом Сотрудники Алданского райотдела НКГБ с изъятым у бандитов Павлова золотом

Бандиты больше года терроризировали местное население, убивая всех, кто вставал на пути. Не щадили даже женщин, во время одного из налетов застрелили врача местной больницы. В НКВД для борьбы с бандой Павлова создали специальную группу из 22 человек. Оперативникам удалось поймать одного из членов группировки, который под угрозой расстрела сдал всех подельников. Их выследили в тайге в июне 1943-го. В завязавшейся при задержании перестрелке погибли три сотрудника милиции, еще несколько получили ранения. Павлов был убит. Арестованных участников банды приговорили к расстрелу.

Обиженный подрядчик

Дезертировавший с фронта офицер Красной армии Николай Павленко приехал в 1941 году в город Калинин (Тверь), объявил себя командиром строительного подразделения и открыл "Участок военно-строительных работ № 5 Калининского фронта" (УВСР-5). На деньги, полученные по фальшивым бумагам в банке, организация строила дороги и шила одежду. Павленко также сотрудничал с военными комендатурами.

Николай Павленко Николай Павленко

К концу войны численность УВСР-5 выросла до 300 человек. Многие из работников даже не подозревали, что занимаются незаконной деятельностью. Оперативники раскрыли мошенничество, когда один из прорабов не получил деньги за работу и обратился в милицию. Во время проверки выяснилось, что в списках Министерства обороны СССР УВСР-5 не значится. Павленко объявили в розыск и спустя несколько лет задержали в Кишиневе. Приговорили к расстрелу, а остальных — к разным срокам лишения свободы.

Сгубила жадность

Группировка, созданная Герасимом Окуневым, специализировалась на подделке документов. До войны он работал инженером на одном из оборонных заводов Уфы. Похитив в 1943 году с предприятия станки для изготовления печатей, Окунев перебрался в Москву и оборудовал подпольную типографию. Подделывал все — от продовольственных карточек до специальных пропусков в город. Получив продукты, сбывал их спекулянтам. Ему помогали супруга, несовершеннолетний сын и несколько знакомых.

На преступников удалось выйти благодаря показаниям директора одного из магазинов, заметившего, что жена Окунева, которая обычно закупалась в его лавке, стоит в очереди в другой магазин. Через внедренного агента оперативники выяснили, что семья Окунева, несмотря на тяготы войны, живет зажиточно. Вскоре всех мошенников задержали. Окунева и еще трех подельников приговорили к расстрелу, остальных — к разным тюремным срокам.

Танго с убийцей

В годы войны Саратов на протяжении двух лет терроризировала банда Луговского-Безяева, состоявшая из 12 человек. Пользуясь неразберихой военного времени, бандиты практически ежедневно нападали на магазины, продовольственные склады и сберегательные кассы. Налеты совершались в разных частях города. Всех, кто пытался оказать малейшее сопротивление или просто был свидетелем преступления, убивали.

Чтобы положить этому конец, в 1943-м сотрудники милиции разработали операцию под названием "Танго". Через агентуру в криминальной среде вычислили адреса, где бывали преступники. В считаные дни оперативники одного за другим задержали основных членов группировки, в том числе и ее лидеров. Всех расстреляли.