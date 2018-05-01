В Свердловской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Свердловской области, по факту случившегося ГИБДД проводит проверку, сообщается на сайте регионального МВД.

"Первого мая на подъездной дороге к Первоуральску (Талицкий путепровод) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте, еще два пассажира автомобиля получили травмы. Водитель Ford Focus также получил травмы.

Как сообщается, сотрудники ГИБДД установили, что водитель Ford ехал с превышением скорости — "стрелка спидометра зафиксирована на отметке 150 километров в час". Кроме этого, на участке дороге, по которой двигались обе машины, обгон транспортных средств запрещен.