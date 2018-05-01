В Татарстане в день открытия сезона охоты погиб человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая — РИА Новости. Несколько несчастных случаев, один из них со смертельным исходом, зарегистрированы в Татарстане в день открытия весеннего охотничьего сезона, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

К трагическим последствиям привело неосторожное обращение с огнестрельным оружием в нескольких районах республики.

"В день открытия сезона охоты 28 апреля зарегистрировано 4 несчастных случая, один из которых со смертельным исходом. Так, в Рыбно-Слободском районе утром 28 апреля 34-летний житель села Биектау из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из зарегистрированного двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27М в 37-летнего односельчанина. От полученного ранения мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В тот же день в поле у села Смысловка житель Нижнекамска из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из двустволки в своего знакомого. С огнестрельным дробовым ранением правой ягодичной области пострадавший госпитализирован в ЦРБ.

"В Бавлинском и Камско-Устьинском районах охотники по неосторожности выстрелили в себя. Так, 32-летний житель Бавлов выстрелил себе в лицо, а 44-летний житель Куйбышевского Затона – в левую ногу", — отмечается в сообщении.