В Кировской области столкнулись два автомобиля, погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая — РИА Новости. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе Киров-Советск, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Кировской области.

В понедельник в 18.10 мск в Оричевском районе на 32 километре автодороги Киров-Советск произошло столкновение автомобилей Nissan Qashqai и ВАЗ-2115.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan QASHQAI", который двигался в Киров, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. В результате происшествия три человека (по предварительной информации, девушка и молодой человек, ехавшие в автомобиле ВАЗ-2115 пассажирами, и женщина-пассажир автомобиля Nissan) от полученных травм погибли на месте ДТП. Водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки, пассажиры автомобиля Nissan, получили травмы и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

По факту автомобильной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.