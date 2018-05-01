В Екатеринбурге семь человек пострадали при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре в квартире в жилом доме в Екатеринбурге, начата проверка, сообщается на сайте регионального СУСК России.

По предварительным данным, хлопок газа произошёл около 9.00 в квартире на седьмом этаже 9-этажного жилого дома по Черноморскому переулку в Екатеринбурге, после чего возник пожар.

"В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 7 человек (в том числе, супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошёл хлопок газа), погибших не имеется", — говорится в сообщении.