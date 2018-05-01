В Екатеринбурге в девятиэтажном доме произошел пожар

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Квартира на седьмом этаже загорелась в жилом доме в Екатеринбурге, предположительно после взрыва, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожарные ликвидируют пожар в 9-этажном жилом доме по улице Черноморской в городе Екатеринбурге. Пожар произошел в квартире на 7 этаже… По предварительной информации в квартире произошел хлопок. Причина хлопка устанавливается", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей. В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.