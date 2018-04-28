В Кемерово задержали чиновника после гибели девочки из-за обрушения кровли

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Задержан замглавы Кемеровского муниципального района в связи с делом о гибели несовершеннолетней девочки в результате обрушения части заброшенного здания, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".
"По делу о гибели 13-летней девочки и травмировании её сверстника в результате обрушения кровли заброшенного здания в Кемеровской области задержан замглавы Кемеровского муниципального района", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.
Как сообщает ведомство, в ходе следствия в бюро технической инвентаризации Кемеровского района изъяты инвентаризационные дела по распределению земель поселка Благодатный, в комитете по управлению муниципальным имуществом Кемеровского района — документы, регламентирующие должностные полномочия работников, в администрации Кемеровского района — документы, регламентирующие деятельность главы и заместителя района.