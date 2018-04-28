В Кемерово задержали чиновника после гибели девочки из-за обрушения кровли

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Задержан замглавы Кемеровского муниципального района в связи с делом о гибели несовершеннолетней девочки в результате обрушения части заброшенного здания, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

Ранее сообщалось, что 26 апреля в поселке Благодатном Кемеровского района в заброшенном кирпичном строении произошло обрушение кровли, в результате которого погибла 13-летняя девочка, 14-летний подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственные органы СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку. Уголовное дело было возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

"По делу о гибели 13-летней девочки и травмировании её сверстника в результате обрушения кровли заброшенного здания в Кемеровской области задержан замглавы Кемеровского муниципального района", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что местные жители обращались в администрацию с просьбой снести данное здание, однако никаких мер предпринято не было. Сейчас назначена строительно-техническая экспертиза, которая даст оценку состоянию здания и установит причину разрушения.

Сообщается, что в ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщает ведомство, в ходе следствия в бюро технической инвентаризации Кемеровского района изъяты инвентаризационные дела по распределению земель поселка Благодатный, в комитете по управлению муниципальным имуществом Кемеровского района — документы, регламентирующие должностные полномочия работников, в администрации Кемеровского района — документы, регламентирующие деятельность главы и заместителя района.