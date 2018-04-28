Лишь в четырех проверенных новосибирских ТЦ из 160 не нашли нарушений

НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Прокуроры в Новосибирской области проверили на соблюдение мер пожарной безопасности 161 торговый центр, кинотеатры и так далее, выявлено 1710 нарушений, их не было только на четырех объектах, сообщил журналистам в субботу начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Георгий Феофанов.
По его словам, среди основных нарушений — захламление путей эвакуации, невозможность открыть эвакуационные выходы без ключа или вообще отсутствие таких выходов, а также изменение планировок без документального оформления. В первую очередь отмечалось наличие противопожарных систем, в четырех проверенных объектах такая система находилась в неисправном состоянии, проблемы с автоматической пожарной сигнализации выявили на 12 объектах, добавил прокурор.
"В подавляющем большинстве все меры находятся на рассмотрении. Наша задача в первую очередь не просто выявить нарушения, а обеспечить их устранение. На проверенные объекты возложена обязанность устранить нарушения по внесенным представлениям в течение 30 дней", — сказал он, добавив, что в целом руководство всех проверенных объектов с пониманием отнеслось к проверкам и выявленные нарушения уже устраняются.
Ранее управление Генпрокуратуры в СФО сообщило, что в регионах Сибири после 25 марта проверили на соблюдение пожарной безопасности более 4,4 тысячи торговых, развлекательных и спортивных центров, выявлена 21 тысяча нарушений — практически в каждом из них. Массовые проверки пожарной безопасности в России начались после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который 25 марта унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.