Таможенники нашли три тысячи янтарных украшений у пассажира поезда

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Сотрудники калининградской областной таможни на железнодорожном пункте пропуска Нестеров в поезде сообщением Калининград-Москва обнаружили в чемодане одного из пассажиров около 3 тысяч ювелирных изделий из янтаря, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе таможенного контроля поезда сообщением "Калининград-Москва" должностные лица таможенного поста ЖДПП Нестеров обнаружили в сопровождаемом багаже одного из пассажиров незадекларированный товар. Как выяснилось, в чемодане и сумке гражданина РФ находились в общей сложности 2994 ювелирных изделия из янтаря", — говорится в сообщении.

Масса всех кулонов, браслетов, бус, колье, четок и брошей составила более 26 килограммов. По словам сотрудников таможни, такой товар, перемещаемый физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нельзя отнести к товарам для личного пользования.

В пресс-службе отметили, что янтарные украшения изъяты и направлены на товароведческую экспертизу. В отношении пассажира поезда возбуждены дела об административных правонарушениях.

Янтарь – ископаемая окаменевшая смола древних хвойных деревьев, самое большое месторождение (около 90% всех мировых разведанных запасов минерала, возраст которого около 50 миллионов лет) находится на побережье Балтийского моря, вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области. Единственное предприятие в стране, занимающееся промышленной добычей янтаря — АО "Калининградский янтарный комбинат" (входит в ГК "Ростех").