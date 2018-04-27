МЧС после "Зимней Вишни" предложило расширить полномочия пожарного надзора

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МЧС России после пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли 60 человек, разработало поправки в законодательство, расширяющие полномочия пожарного надзора, сообщил представитель Главного управления МЧС России по Москве на круглом столе в Общественной палате.

"После трагедии в Кемерово МЧС России разработан проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О пожарной безопасности", а также в отдельные законодательные акты РФ, который в случае его утверждения расширит полномочия органов государственного пожарного надзора", — сказал представитель управления.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Как отмечал глава МЧС Владимир Пучков, комиссия министерства приходила проверять здание ТЦ в 2016 году, но так как предприятия, которые там располагались — малый бизнес, они освобождены от проверок. Им были выданы рекомендации, которые не были выполнены, отметил министр.