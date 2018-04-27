Силовики пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Россию

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД РФ пресекли канал поставок наркотиков в особо крупном размере из стран ЕС в Россию, задержаны 6 членов организованной преступной группы, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ и МВД РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа.

Отмечается, что уже установлены организаторы и активные члены наркогруппировки, являющиеся гражданами России, определено их участие, добыты сведения, подтверждающие систематический характер наркопоставок.

Кроме того, на заключительной стадии операции в Санкт-Петербурге и Ленобласти задержаны с поличным шесть активных членов данной ОПГ. Из незаконного оборота изъято более 173 килограммов гашиша, около 1,8 килограмма кокаина, 5 тысяч таблеток 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин), 1,1 килограмма амфетамина.

Кроме того, правоохранители изъяли пистолет-пулемет "Скорпион", два карабина "Сайга", три пистолета "Glock" (один с "глушителем"), пистолет "Parabellum", пистолет "Schmeissers" с боеприпасами к ним (более 1000 патронов), три ручных осколочных гранаты Ф-1, а также шесть транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками.

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела, они арестованы.