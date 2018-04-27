В Орле сотрудников ФГУП Минтруда обвинили в хищении средств на протезы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту хищения в Орле более одного миллиона рублей бюджетных средств, которые были выделены для изготовления протезов для инвалидов, сообщает в пятницу Следственный комитет (СК) России.

"Доследственная проверка проводится в отношении должностных лиц Орловского филиала ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России, которые от имени подставного индивидуального предпринимателя заключали с инвалидами договоры на поставку протезов по ценам, выше их реальной стоимости", — говорится в сообщении СК в мессенджере "ТамТам".

Как уточняет региональное управление ведомства, по предварительным данным, с октября 2016 года должностные лица указанного ФГУП от имени предпринимателя, заключали с инвалидами договоры на поставку протезных изделий по цене последнего государственного контракта, заключенного департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области на аналогичное изделие. Затем изделие приобретали у указанного протезно-ортопедического предприятия по себестоимости и передавали инвалиду. В органы социальной защиты населения предоставляли документы для получения компенсации.

"При поступлении компенсационной выплаты на счета инвалидов, имея доверенность на распоряжение ими, указанные лица снимали их со счетов, часть денежных средств направляя в Орловский филиал ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России, а разницу в цене используя по своему усмотрению", — говорится в релизе.

В результате указанных действий похищены бюджетные денежные средства на сумму более одного миллиона рублей, уточняет СК.