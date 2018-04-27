Бывшему топ-менеджеру "Ростелекома" Нащекину изменили меру пресечения

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Суд изменил обвиняемому в злоупотреблении полномочиями бывшему топ-менеджеру "Ростелекома" и совладельцу компании НТС Алексею Нащекину меру пресечения на домашний арест, сообщил журналистам адвокат Сергей Гревцов.

"Басманный районный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следователя СК РФ, принял решение об изменении меры пресечения Нащекину на домашний арест. Ранее Нащекин был задержан и допрошен по делу врио начальника НПО "Специальная техника и связь" МВД России Андрея Нечаева, которого арестовали в октябре прошлого года по обвинению в злоупотреблении полномочиями", — сказал защитник.

В основу данного решения легла позиция следствия, согласно которой характер и тяжесть инкриминируемого Нащекину преступления с учетом сведений о его личности свидетельствует о том, что основания для избрания меры пресечения изменились, что позволяет изменить ему меру пресечения на более мягкую, пояснил адвокат.

"При этом, как выяснилось в ходе судебного заседания, данному решению следователя предшествовало ходатайство его защитников, которое содержало в себе характеризующий материал в отношении Нащекина, который позволил принять решение об изменении меры пресечения", — добавил Гревцов.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, "срок меры пресечения установлен до 10 июля".

Нащекина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие отводит ему роль пособника. Как ранее сообщала защита Нащекина, ему вменяется ущерб более чем на 1 миллиард рублей.