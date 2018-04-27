Бывшему топ-менеджеру "Ростелекома" Нащекину изменили меру пресечения

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Суд изменил обвиняемому в злоупотреблении полномочиями бывшему топ-менеджеру "Ростелекома" и совладельцу компании НТС Алексею Нащекину меру пресечения на домашний арест, сообщил журналистам адвокат Сергей Гревцов.
В основу данного решения легла позиция следствия, согласно которой характер и тяжесть инкриминируемого Нащекину преступления с учетом сведений о его личности свидетельствует о том, что основания для избрания меры пресечения изменились, что позволяет изменить ему меру пресечения на более мягкую, пояснил адвокат.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, "срок меры пресечения установлен до 10 июля".
Нащекина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие отводит ему роль пособника. Как ранее сообщала защита Нащекина, ему вменяется ущерб более чем на 1 миллиард рублей.