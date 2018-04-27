В Казани полицейский погиб во время погони за нарушителем

ДТП с участием полицейской машины и BMW в Казани. 27 апреля 2018

ДТП с участием полицейской машины и BMW в Казани. 27 апреля 2018

УФА, 27 апр – РИА Новости. Один полицейский погиб, второй получил травмы во время погони за нарушителем в Казани, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на пятницу в Казани. Возле одного из домов по улице Восстания сотрудники ДПС заметили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения. На требование полицейских об остановке водитель BMW не подчинился и продолжил движение. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС.

"Водителя иномарки, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД… На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем "Лада Приора", который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками. Двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен права управления транспортным средством сроком на год. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело.