ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Старший уполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера УМВД РФ по Приморскому краю уволен из-за того, что скрыл поступление на свой счет 8 миллионов рублей, а также перепродал 5 дорогих автомобилей, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, уже бывший полицейский нарушил требования ст. 8 ФЗ "О противодействии коррупции" при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

"Так, он не отразил информацию о поступлении свыше 8 миллионов рублей на открытый им счет в кредитной организации. Кроме этого, в период 2013-2017 годы оперуполномоченный приобрёл в целях дальнейшей продажи 5 дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности. При этом сведения о доходах, полученных сотрудником внутренних дел от продажи указанных транспортных средств, были им существенно занижены", — говорится в сообщении.

Прокурор края внес представление начальнику УМВД России по Приморскому краю, которое рассмотрено и удовлетворено. Полицейский уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.