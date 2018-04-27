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Происшествия

Криминальный "спецназ": как банда в погонах охотилась на перевозчиков денег

08:0027.04.2018
(обновлено: 08:01 27.04.2018)
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© СК РФКадр ограбления во ВнуковоКадр ограбления во Внуково
© СК РФ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. На этой неделе Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор семерым членам банды, в которой состояли два омоновца. Переодевшись в полицейскую форму, они устроили в аэропорту засаду на перевозчика 20 миллионов рублей. После налета скрылись на дорогой иномарке. О том, как оперативники вышли на след ОПГ и почему разбойное нападение во Внуково повлекло отставки высокопоставленных сотрудников МВД, — в материале РИА Новости.

Терминал налета

Рано утром 23 июня 2014 года в аэропорту Внуково приземлился самолет, на борту которого находился москвич Сергей Суслин (имя изменено). Он занимался перевозкой денег и в этот рейс взял с собой 20 миллионов рублей. В ручной клади. На парковке у выхода из терминала его ждал приятель на автомобиле Vollkswagen Transporter.

Инесса Тарвердиева
© Фото : СК РФ
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"Возле машины к Суслину подбежали несколько человек в масках, одетые в форму сотрудников полиции. Угрожая автоматами, они уложили его на землю, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам Московского МСУТ СК России Владимир Вяткин. — Тот опешил от всего этого и несколько секунд не мог понять, что происходит. Налетчики забрали сумку и запрыгнули в автомобиль BMW X5 с поддельными номерами. Вся "операция" заняла несколько секунд".

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© Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР
Налет на перевозчика денег в аэропорту Внуково был грамотно спланирован

Вдогонку бросился друг Суслина. Он схватился за ручку водительской двери BMW, даже открыл ее. Его оттолкнули и проехали по ногам. Травма была нетяжелой, но преследовать автомобиль он уже не смог. На пропускном пункте парковки машина с грабителями вплотную пристроилась за выезжающим "Фордом". Когда поднялся шлагбаум, резко рванула с места и успела проскочить до того, как он опустится. 

© СК РФАвтомобиль BMW с грабителями покидает аэропорт Внуково
© СК РФ
Автомобиль BMW с грабителями покидает аэропорт Внуково

Сначала полиция рассматривала версию, что нападение разыграл сам потерпевший, поскольку деньги принадлежали не ему, а фирме. Следователей насторожило, что в правоохранительные органы перевозчик обратился не сразу, а лишь спустя несколько часов после преступления. Однако скоро стало ясно — налет не был инсценировкой. Бандиты действовали так четко и слаженно, словно это была операция спецслужб. Поэтому и возникла мысль о том, что в деле могут быть замешаны представители силовых структур.

И это вскоре подтвердилось. Через несколько месяцев оперативники задержали двух действующих сотрудников транспортного ОМОНа МВД России по Центральному федеральному округу Олега Бгатова и Владимира Кабанова. Арест "оборотней в погонах" вызвал очередную кадровую чистку в МВД, в ходе которой уволили начальника полиции Управления на транспорте МВД по ЦФО полковника Александра Тарасевича, а также начальника транспортного ОМОНа и его заместителя.

Риелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бгатов и трое подельников быстро поняли, что отнекиваться бессмысленно, и пошли на сделку со следствием, в подробностях рассказав о деятельности банды.

Семейный бизнес

Группировку основали 55-летний житель Москвы Николай Панин и его 30-летний сын Анатолий в 2014-м. До этого они работали в строительном бизнесе и проблем с законом не имели. Панин-старший был генеральным директором фирмы "Микондэ". В банду вошли еще девять человек, в том числе и омоновцы. Людей подбирали из числа хороших знакомых.

© Фото : предоставлено пресс-службой Солнцевского районного суда МосквыСуд над членами банды, которая нападала в аэропортах на перевозчиков денег
© Фото : предоставлено пресс-службой Солнцевского районного суда Москвы
Суд над членами банды, которая нападала в аэропортах на перевозчиков денег

"ОПГ была очень сплоченной, все действия отличались слаженным системным характером и рассчитывались на продолжительный период времени, — отмечает следователь Вяткин. — Руководством и подбором участников, сбором информации в отношении лиц, обладающих крупными денежными средствами, а также приобретением и хранением боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и транспортных средств занимались Панины".

Они же были и мозговым центром банды, планировали налеты. Сами в них участия не принимали. Для грязной работы привлекались экс-силовики, отлично владеющие тактикой силовых операций. "Во внуковском разбое роль Панина заключалась лишь в том, чтобы найти перевозчика денег, а потом указать на него остальным участникам группировки — Чеканову, Кабанову и Бгатову, — резюмирует Владимир Вяткин. — Именно они втроем напали на Суслина".

Молоток судьи
© Fotolia / Africa Studio
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Распределив между собой награбленное, бандиты решили не залегать на дно и плотно взялись за подготовку к следующему преступлению. Жертвой должен был стать местный коммерсант. Панин-старший получил информацию, что в доме бизнесмена хранятся наличные и драгоценности.

Налет планировался по похожему сценарию — как имитация спецоперации силовых структур. Однако осуществить задуманное не удалось — в октябре 2014-го всех участников группировки задержали. При аресте никто из них не успел оказать сопротивление.

© Фото : предоставлено пресс-службой Солнцевского районного суда МосквыСуд над членами банды, которая нападала в аэропортах на перевозчиков денег
© Фото : предоставлено пресс-службой Солнцевского районного суда Москвы
Суд над членами банды, которая нападала в аэропортах на перевозчиков денег

Bentley и "Беретта"

В домах и квартирах задержанных прошли обыски. Бандитский арсенал оказался богатым: несколько автоматов Калашникова, пистолеты Макарова и "Беретта", боеприпасы, бронежилеты, рации, специальное снаряжение, автомобили Bentley, Infiniti и других элитных марок.

Налетчикам предъявили обвинения по статьям "Разбой", "Приготовление к разбою", "Использование регистрационного транспортного знака", "Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия. В 2016-м заключивших сделку со следствием Хасана Нуритдинова и Владимира Дубиву приговорили к двум годам колонии, Олега Бгатова и Михаила Марковса — к четырем с половиной. 

© Фото : предоставлено пресс-службой Солнцевского районного суда МосквыСуд над членами банды, которая нападала в аэропортах на перевозчиков денег
© Фото : предоставлено пресс-службой Солнцевского районного суда Москвы
Суд над членами банды, которая нападала в аэропортах на перевозчиков денег

Остальные вину так и не признали. На этой неделе Солнцевский районный суд назначил Анатолию Панину 12 лет лишения свободы, его сыну Николаю — 13, Игорю Погребному — 11, Владимиру Кабанову и Андрею Чеканову — десять, Виталию Уварову — четыре с половиной года и Денису Коняшкинсу — пять лет. Отбывать наказание члены ОПГ будут в колонии строгого режима.

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