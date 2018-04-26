Экс-начальника томского УМВД поместили под домашний арест

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Подозреваемый во взяточничестве экс-начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов помещен под домашний арест, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении Митрофанова было возбуждено два уголовных дела о взяточничестве и мошенничестве.

Как сообщали в УФСБ, экс-глава полиции области получил от местного предпринимателя взятку в виде имущественных услуг для своих близких родственников. В обмен на это, как утверждается в сообщении, он обещал закрыть глаза на незаконную банковскую деятельность бизнесмена.

Кроме того, по данным управления, Митрофанов при подаче заявления на пенсию солгал, что живет в приравненном к крайнему северу районе Томской области. В итоге с 28 марта 2017 года переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента (50%) составила более 180 тысяч рублей.

По версии следствия, взятка в виде имущественных услуг для своих близких родственников составила 2 миллиона рублей.

"Экс-начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов помещён под домашний арест", — говорится в сообщении СК в мессенджере "ТамТам".

Игорь Митрофанов возглавлял полицию Томской области с 2010 по 2016 год и был снят с должности указом президента. В октябре 2017 года СУСК сообщало о возбуждении в отношении него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.