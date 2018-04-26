Марокко выдало России арт-директора московского клуба, где работал бордель

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Россию из Марокко в четверг экстрадировали француза — бывшего арт-директора московского клуба "КМ-19", где работал бордель, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 63-летний Жан-Мишель Коснюо в Москве известен как основатель ряда стриптиз-клубов и "Честерфилд-кафе".

"Двадцать шестого апреля по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Королевства Марокко экстрадируют в Россию гражданина Французской Республики Жан-Мишеля Коснюо", — говорится в релизе.

По версии следствия, будучи арт-директором фирмы "Кузнецкий Мост-19", Коснюо во главе преступной группы создал бордель, где девушки-танцовщицы "оказывали услуги сексуального характера".

Кроме того, выяснило следствие, у Коснюо нашли крупные партии наркотиков, которые он, по мнению сыщиков, приобретал лично. После возбуждения уголовного дела иностранец бежал за рубеж.

В августе прошлого года его задержали в Марокко, после чего Генеральная прокуратура РФ направила в эту страну запрос о выдаче. В минувшем марте запрос был удовлетворен – как указывают в ГП РФ, "впервые за последние семь лет".

Сейчас иностранец доставляется в Москву, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что в международный розыск француз был объявлен также в прошлом году столичным главком полиции.