В московской клинике умерла пациентка во время пластической операции

Обыск в московской клинике, в которой после пластической операции скончалась пациентка

Обыск в московской клинике, в которой после пластической операции скончалась пациентка

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Еще одна пациентка скончалась во время пластической операции в частной клинике на севере Москвы, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СК РФ в мессенджере TamTam.

Ранее сообщалось, что 32-летняя женщина скончалась на операционном столе 15 апреля во время пластической операции в частной клинике на севере Москвы, по факту смерти возбуждено уголовное дело.

"Двадцать пятого апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело. Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике", — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи провели обыски в клинике, а также дома у руководства и медперсонала учреждения для изъятия необходимой документации. Следствие также устанавливает число всех пострадавших от работы этого частного медицинского центра.