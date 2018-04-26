Защита обжаловала арест устроившего поножовщину в Стерлитамаке школьника

Автомобиль полиции здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. Архивное фото

Автомобиль полиции здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. Архивное фото

УФА, 26 апр — РИА Новости. Сторона защиты подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, подала апелляцию на судебное решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, так как мальчик болен и ему требуется лечение, сообщил по телефону РИА Новости адвокат 17-летнего подростка Сергей Чирков.

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в прошлую среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.

Стерлитамакский городской суд взял под стражу подростка по ходатайству следствия. "Мы подали жалобу, то есть апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей 17-летнего подростка. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии", — сообщил агентству адвокат.

По его словам, подросток, устроивший поножовщину в школе, имеет множество болезней и срочно нуждается в медицинской помощи.

"Он сейчас содержится в СИЗО, где нет профильных врачей. У него целый букет заболеваний. Ему требуется сурдолог, окулист, невропатолог и другие специалисты в медицинской области. В СИЗО медиками и медикаментам и обеспечить не могут. Он чувствует себя очень плохо, нарушаются законные права человека в данном случае", — пояснил РИА Новости Сергей Чирков.