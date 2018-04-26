В Москве напали на адвоката Александра Липатникова

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Известный адвокат Александр Липатников заявил РИА Новости, что в Москве на него совершил нападение неизвестный — злоумышленник плеснул ему в лицо едкой жидкостью и попытался угнать автомобиль.
По его словам, злоумышленник скрылся, сейчас его ищет полиция. "Приезжала оперативно следственная группа, они собрали улики, изъяли записи с камер наблюдения", — отметил адвокат.
Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально, так как на место быстро приехала скорая помощь, а ожоги оказались не сильными.