Аниматор при пожаре в "Зимней вишне" спасала телевизор, заявила потерпевшая

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Одна из потерпевших по делу о ЧП в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" Ксения Зимина на заседании областного суда заявила, что аниматор детской игровой зоны во время пожара спасался сам и пытался вынести имущество, в частности, телевизор.

По ее словам, 25 марта они с детьми отмечали в ТЦ день рождения ее дочери и уже собирались уходить, когда начался пожар.

"Сторона защиты говорит, что люди спокойно выходили по лестнице. Знаете, вот так у меня был ребенок 7 лет (на плече), а вот так — 10-летний (за руку), и я бежала по лестнице. Я оттолкнула аниматора (детской игровой зоны), которая бежала с телевизором вниз (по лестнице), мы с ней переругались, успели выскочить на улицу. Нам повезло, нас уже ждала машина, мы собирались заканчивать праздник", — сказала Зимина.

Она сообщила, что отвезла детей домой и вернулась к торговому центру за своей машиной. "Пожарные бегали к друг другу или друг от друга, непонятно было. Я видела родителей, которые бегали за пожарными и чуть ли ни в драку звали на четвертый этаж, где в кинозале были их дети. Я не видела, чтобы действия пожарных были четкими", — заявила Зимина.

Начальнику пожарного звена Сергею Генину после пожара было предъявлено обвинение в халатности, он арестован. По версии следствия, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности, организация "Офицеры России" и ее председатель генерал-майор Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали более 44 тысяч человек. Врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко в свою очередь отмечал, что пожарные прибыли к горящему ТЦ "Зимняя вишня" так быстро, как это было возможно, и приступили к тушению пожара через 7 минут после звонка в экстренные службы.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В рамках уголовного дела арестованы восемь человек. Кроме Генина, это управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.