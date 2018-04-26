РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Аниматор при пожаре в "Зимней вишне" спасала телевизор, заявила потерпевшая

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (982)
14:2826.04.2018
(обновлено: 15:11 26.04.2018)
26321
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в КемеровоВход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Одна из потерпевших по делу о ЧП в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" Ксения Зимина на заседании областного суда заявила, что аниматор детской игровой зоны во время пожара спасался сам и пытался вынести имущество, в частности, телевизор.

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Адвокат объяснила, почему пожарные не смогли спасти людей в "Зимней вишне"
По ее словам, 25 марта они с детьми отмечали в ТЦ день рождения ее дочери и уже собирались уходить, когда начался пожар.

"Сторона защиты говорит, что люди спокойно выходили по лестнице. Знаете, вот так у меня был ребенок 7 лет (на плече), а вот так — 10-летний (за руку), и я бежала по лестнице. Я оттолкнула аниматора (детской игровой зоны), которая бежала с телевизором вниз (по лестнице), мы с ней переругались, успели выскочить на улицу. Нам повезло, нас уже ждала машина, мы собирались заканчивать праздник", — сказала Зимина.

Она сообщила, что отвезла детей домой и вернулась к торговому центру за своей машиной. "Пожарные бегали к друг другу или друг от друга, непонятно было. Я видела родителей, которые бегали за пожарными и чуть ли ни в драку звали на четвертый этаж, где в кинозале были их дети. Я не видела, чтобы действия пожарных были четкими", — заявила Зимина.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Следователи ищут женщину, спасшуюся при пожаре в "Зимней вишне"
Начальнику пожарного звена Сергею Генину после пожара было предъявлено обвинение в халатности, он арестован. По версии следствия, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности, организация "Офицеры России" и ее председатель генерал-майор Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали более 44 тысяч человек. Врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко в свою очередь отмечал, что пожарные прибыли к горящему ТЦ "Зимняя вишня" так быстро, как это было возможно, и приступили к тушению пожара через 7 минут после звонка в экстренные службы.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Кемерово похоронят погибшую при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" семью
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В рамках уголовного дела арестованы восемь человек. Кроме Генина, это управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Пожар в торговом центре в Кемерово

Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Balanor
делают все, чтобы народ не понял, что это терракт, организованный британскими спецслужбами
14:45
26.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей Мануков
ну вот . аниматор во всём виноват .
14:30
26.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена