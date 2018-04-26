Адвокат кемеровского пожарного рассказала, что считает его героем

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Адвокат Елена Киселева считает невиновным обвиняемого в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина и, в отличие от следствия, полагает, что нет прямой связи его действий на месте пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" с гибелью 37 человек.

"Я защищаю не просто невиновного, а героя. И не откажусь от этих слов, а убеждаюсь в этом еще больше. Все мы по-обывательски относимся к людям разных профессий, в том числе все мы "знаем", как тушить пожары. Но, познакомившись с сотрудниками, уставом, по которому им приходится работать, я поняла, что пожарная охрана и МЧС — организация военизированная, действующая четко", — сказала Киселева на заседании Кемеровского областного суда по обжалованию ареста ее подзащитного.

По версии следствия, при пожаре Генин "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже, где и началось возгорание. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

"Гибель 37 людей (из кинозала) не находится в прямой связи с действиями Генина. Спасти (их всех) они физически не смогли бы. Поймите саму ситуацию: он все силы направил на спасение людей, мы должны быть благодарны. (Пожарные) теряли ориентир, четыре раза могли сами там остаться, около 45 метров проползли ползком до места, где услышали хрип, и спасли мужчину. Там был ад. Хлопья пластика, как черные снежинки, падали на маску, видимость была такая, что они касками стукнулись с другим звеном", — рассказала адвокат.

По ее словам, для экономии времени Генин дал приказ подчиненным проверить оборудование еще до приезда на пожар, на месте не взял с собой пожарный рукав, чтобы отдать приоритет не тушению огня, а спасению людей. В частности, Генин вывел на улицу единственного выжившего во втором кинозале ТЦ Михаила Трусова (две его дочери погибли внутри), поделившись с ним баллоном с кислородом. После этого пожарный вернулся обратно, но пройти в кинотеатр не позволила очень высокая температура, заявила адвокат.

"Само расположение зала было губительно для людей. Отвечать должны те, кто допустил такой пожар и такую эвакуацию, когда четыре из шести лестниц были закрыты. Около выходов из кинозалов нашли (погибшими) 22 человека у закрытой двери. Все препятствовало эвакуации людей. А мы пытаемся судить человека, который не просто спасатель, а спаситель. И именно он, оказывается, работал халатно. По закону ему полагается одна дополнительная маска (для дыхания), было бы у него их 37 — всем раздал бы", — отметила Киселева.

По мнению адвоката, любая мера пресечения для ее подзащитного является несправедливой, но она просила изменить ее на домашний арест, однако суд оставил его под стражей до 11 июня. "В отношении Генина поражает настрой потерпевших. Любого пожарного можно обвинить, что он не спас всех, охранников, которые разбежались, кого угодно. Для всех это страшная трагедия была и стресс. Если он этих 37 человек не нашел, не дотронулся до них, не оставил погибать, то его вины нет. Все-таки кого-то им удалось спасти", — добавила она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться людям в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.

В рамках дела арестованы восемь человек: помимо Генина, это управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.