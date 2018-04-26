РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Адвокат кемеровского пожарного рассказала, что считает его героем

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (980)
13:0726.04.2018
(обновлено: 13:10 26.04.2018)
04060
© РИА Новости / Александр ПатринПерейти в фотобанкКомандир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Адвокат Елена Киселева считает невиновным обвиняемого в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина и, в отличие от следствия, полагает, что нет прямой связи его действий на месте пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" с гибелью 37 человек.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Следствие по "Зимней вишне" ищет крайнего среди пожарных, считает эксперт
"Я защищаю не просто невиновного, а героя. И не откажусь от этих слов, а убеждаюсь в этом еще больше. Все мы по-обывательски относимся к людям разных профессий, в том числе все мы "знаем", как тушить пожары. Но, познакомившись с сотрудниками, уставом, по которому им приходится работать, я поняла, что пожарная охрана и МЧС — организация военизированная, действующая четко", — сказала Киселева на заседании Кемеровского областного суда по обжалованию ареста ее подзащитного.

По версии следствия, при пожаре Генин "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже, где и началось возгорание. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

"Гибель 37 людей (из кинозала) не находится в прямой связи с действиями Генина. Спасти (их всех) они физически не смогли бы. Поймите саму ситуацию: он все силы направил на спасение людей, мы должны быть благодарны. (Пожарные) теряли ориентир, четыре раза могли сами там остаться, около 45 метров проползли ползком до места, где услышали хрип, и спасли мужчину. Там был ад. Хлопья пластика, как черные снежинки, падали на маску, видимость была такая, что они касками стукнулись с другим звеном", — рассказала адвокат.

По ее словам, для экономии времени Генин дал приказ подчиненным проверить оборудование еще до приезда на пожар, на месте не взял с собой пожарный рукав, чтобы отдать приоритет не тушению огня, а спасению людей. В частности, Генин вывел на улицу единственного выжившего во втором кинозале ТЦ Михаила Трусова (две его дочери погибли внутри), поделившись с ним баллоном с кислородом. После этого пожарный вернулся обратно, но пройти в кинотеатр не позволила очень высокая температура, заявила адвокат.

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Обвиняемый в халатности кемеровский пожарный не признал вину
"Само расположение зала было губительно для людей. Отвечать должны те, кто допустил такой пожар и такую эвакуацию, когда четыре из шести лестниц были закрыты. Около выходов из кинозалов нашли (погибшими) 22 человека у закрытой двери. Все препятствовало эвакуации людей. А мы пытаемся судить человека, который не просто спасатель, а спаситель. И именно он, оказывается, работал халатно. По закону ему полагается одна дополнительная маска (для дыхания), было бы у него их 37 — всем раздал бы", — отметила Киселева.

По мнению адвоката, любая мера пресечения для ее подзащитного является несправедливой, но она просила изменить ее на домашний арест, однако суд оставил его под стражей до 11 июня. "В отношении Генина поражает настрой потерпевших. Любого пожарного можно обвинить, что он не спас всех, охранников, которые разбежались, кого угодно. Для всех это страшная трагедия была и стресс. Если он этих 37 человек не нашел, не дотронулся до них, не оставил погибать, то его вины нет. Все-таки кого-то им удалось спасти", — добавила она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться людям в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.

В рамках дела арестованы восемь человек: помимо Генина, это управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности организация "Офицеры России" и ее председатель Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали уже более 44 тысяч человек
Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Пожар в торговом центре в Кемерово
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена