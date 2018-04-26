Уральская псевдомодель выманила у жителя Польши восемь миллионов рублей

ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 26 апр — РИА Новости. Североуральский городской суд приговорил к двум годам исправительной колонии жительницу поселка Калья Анастасию Тютрюмову, которая, назвавшись моделью, выманила у гражданина Польши восемь миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве. По данным следствия, в марте 2015 года она зарегистрировалась на сайте знакомств, создала страницу под вымышленным именем Екатерина, вывесила на ней фото стройной девушки с длинными светлыми волосами и выдавала себя за нее. Позже выяснилось, что на фото была зарубежная модель.

Через эту страницу Тютрюмова познакомилась с жителем Польши и выяснила, что это обеспеченный одинокий мужчиной с неустроенной судьбой, который, как отмечает прокуратура, "легко поддается женскому влиянию".

Все их общение проходило по телефону и в социальных сетях. Тютрюмова рассказывала мужчине о жизненных трудностях, которые с ней якобы якобы произошли: автомобильной аварии, болезни и смерти матери, незаконном задержание ее и родственников. Для решения этих проблем она просила у мужчины деньги в долг.

Всего тот перевел ей более восьми миллионов рублей, которые получили как сама Тютрюмова, так и ее знакомые и родственники.

Помимо двух лет лишения свободы, суд назначил Тютрюмовой штраф в 500 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на почти семь миллионов.

Приговор в законную силу пока не вступил.