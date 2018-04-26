Уральская псевдомодель выманила у жителя Польши восемь миллионов рублей

ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 26 апр — РИА Новости. Североуральский городской суд приговорил к двум годам исправительной колонии жительницу поселка Калья Анастасию Тютрюмову, которая, назвавшись моделью, выманила у гражданина Польши восемь миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Через эту страницу Тютрюмова познакомилась с жителем Польши и выяснила, что это обеспеченный одинокий мужчиной с неустроенной судьбой, который, как отмечает прокуратура, "легко поддается женскому влиянию".
Все их общение проходило по телефону и в социальных сетях. Тютрюмова рассказывала мужчине о жизненных трудностях, которые с ней якобы якобы произошли: автомобильной аварии, болезни и смерти матери, незаконном задержание ее и родственников. Для решения этих проблем она просила у мужчины деньги в долг.
Помимо двух лет лишения свободы, суд назначил Тютрюмовой штраф в 500 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на почти семь миллионов.
Приговор в законную силу пока не вступил.