В Приамурье эвакуировали детский санаторий из-за угрозы пожара

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 130 человек эвакуировали из Амурского областного детского санатория "Василек", которому угрожал природный пожар, сообщает в четверг МЧС России.

"В превентивных целях в Благовещенск из Амурского областного детского санатория "Василек" были отправлены по местам проживания 128 человек", — говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что 26 апреля самолет Ил-76 МЧС России доставит из Чебоксар в Благовещенск 100 специалистов ФБУ "Авиалесоохрана".

По данным МЧС РФ, за сутки к тушению природных пожаров на территории России привлекались 24 воздушных судна. Проведено 52 слива, на очаги пожаров сброшено 529 тысяч литров воды. В зоны пожаров переброшены 784 человека. Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону четырех населенных пунктов.