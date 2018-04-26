В Якутии два депутата потребовали взятку у акционерного общества

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Два подозреваемых в получении взятки якутских депутата потребовали деньги у руководителя одного из акционерных обществ, сообщил РИА Новости представитель республиканского УМВД.

Он отметил, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и прокуратурой республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт получения взятки двумя депутатами парламента республики.

"Установлено, что руководитель одного из акционерных обществ, зная, что подозреваемые в силу занимаемых должностей могут оказать содействие, обратился к ним с просьбой об увеличении финансирования предприятия. За данное содействие подозреваемые потребовали от него взятку в крупном размере, которая была ими получена", — сказал собеседник.

По его словам, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье п. "а", "в", ч. 5 ст. 290 УК РФ.