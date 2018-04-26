Суд оставил под арестом пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться людям в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.
В рамках дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и Генин.
За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности организация "Офицеры России" и ее председатель Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали уже более 44 тысяч человек.