Суд оставил под арестом пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни"

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Рассмотрев апелляционные жалобы Генина и его адвоката на решение Центрального районного суда города Кемерово об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года, (…) постановил оставить постановление (об аресте) без изменения, жалобы без удовлетворения", — сказала судья Елена Волкова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться людям в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.

В рамках дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и Генин.

Ранее СК сообщал, что Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности организация "Офицеры России" и ее председатель Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали уже более 44 тысяч человек.