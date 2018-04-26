СК проводит проверку после пожара в доме под Костромой

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку после пожара в городе Нея Костромской области, где погибли трое детей и их мать, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится проверка по факту пожара в деревянном жилом доме в городе Нея Костромской области, в результате которого погибли 35-летняя женщина и трое ее малолетних детей", — говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Причина пожара устанавливается, в том числе проверяется версия поджога дома.
Проводится осмотр места происшествия с участием пожаротехников, судебно-медицинского эксперта. Следствием проводятся проверочные действия и экспертные исследования. В случае установления признаков криминального характера смерти пострадавших будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.