В Подмосковье после гибели пациентки в больнице возбудили уголовное дело

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели пациентки в больнице Пушкинского района Московской области, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 14 апреля в хирургическое отделение ГБУЗ "Ивантеевская ЦГБ" с предварительным диагнозом "мастит, подозрение на сепсис" экстренно поступила 29-летняя местная жительница. После операции девушка была переведена в реанимационное отделение, где скончалась на следующий день, не приходя в сознание.

"Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения жительнице города Ивантеевка смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей (часть вторая статья 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на допросе следователю родственники погибшей сообщили, что 13 апреля девушка доставлялась "скорой" в эту же больницу с подозрением на тот же диагноз, однако им сообщили, что нет показаний для госпитализации. Письменного отказа от госпитализации от самой пациентки в медицинской карте не имеется.

"К настоящему времени назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой установят причину смерти девушки. Из медицинского учреждения изъята вся необходимая документация, в том числе амбулаторная карта и история болезни, которая также направлена для проведения экспертизы. В ходе расследования уголовного дела обязательно будет дана правовая оценка действиям либо бездействию медицинского персонала больницы. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в пресс-службе.