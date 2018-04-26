КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг рассматривает апелляционную жалобу на арест начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генин участвует в судебном заседании по видеосвязи из изолятора. В зале заседания присутствуют некоторые потерпевшие и представители СМИ. Судья разъяснила обвиняемому и потерпевшим их права, озвучила состав суда. Отводов ни одна сторона не заявила.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, по уточненным данным, погибли 60 человек, большинство из них дети.
Ранее СК РФ сообщал, что Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".
За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности, организация "Офицеры России" и ее председатель генерал-майор Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали уже почти 44 тысячи человек.