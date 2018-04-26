На Дальнем Востоке за сутки возникло почти 60 новых лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Почти 60 новых пожаров за сутки возникло в лесах Дальнего Востока, более половины пройденной огнем площади пришлось на Приамурье, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 59 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 116 очагов: 41 в Приморском крае, 36 в Амурской области, 29 в Хабаровском крае, 10 в Еврейской автономной области на землях лесного фонда", — говорится в сообщении.

Удалось потушить 41 пожар. Еще 75 возгораний продолжают тушить: 25 в Амурской области, 26 в Приморском крае, 17 в Хабаровском крае, 7 в Еврейской автономной области.

С огнем борются 1976 человек, 371 единица наземной техники, 16 воздушных судов.

Почти 60% площади, пройденной пожарами в округе за сутки, пришлось на Амурскую область. В связи с ухудшением обстановки в Приморском крае туда прибыли представители департамента лесного хозяйства по ДФО для участия в координации противопожарной работы.

С начала пожароопасного периода 2018 года на Дальнем Востоке зарегистрировано 704 лесных пожара на площади 486,2 тысячи гектаров.

Сейчас в Приамурье действует режим ЧС, в Приморье и ЕАО – особый противопожарный режим.