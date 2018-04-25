Под Саратовом осудили граждан Таджикистана и россиян за торговлю оружием

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил трех местных жителей и двух граждан Таджикистана к лишению свободы на срок от двух с половиной до шести лет по обвинению в незаконной торговле оружием, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Трем фигурантам было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, двум другим – четыре и шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Суд признал всех пятерых участников группы виновными по статьям УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору".