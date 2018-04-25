Один человек остается в больнице после взрыва на заводе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. В больнице остается один пострадавший при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге, он в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода "Алмаз" Петроградского района по состоянию на 25 апреля (19.00) в стационаре ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова остается один пострадавший, состояние тяжелое с улучшением", — написала она в своем микроблоге в Twitter

Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

Судостроительная фирма "Алмаз" специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.