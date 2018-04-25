В Саратове ликвидировали пожар на складе

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные ликвидировали в среду возгорание в складском помещении в Ленинском районе Саратова, пострадавших нет, сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.

Ранее в главке МЧС сообщили, что пожар в одноэтажном складском помещении охватил около 200 квадратных метров, никто не пострадал. Около 17.00 мск пожарные объявили о локализации возгорания. Как пишет саратовское ИА "Свободные новости", горели складские помещения с пластиком компании "Пластик Пак", из-за чего клубы черного дыма были видны далеко от места ЧП.

"Объявлено о ликвидации пожара, никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.