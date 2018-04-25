Пожар во Владикавказе локализовали на площади две тысячи квадратных метров

ПЯТИГОРСК, 25 апр — РИА Новости. Пожар в цеху строительных материалов во Владикавказе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС по Северной Осетии.

"Площадь пожара — 2 тысячи квадратных метров, здесь есть действующий цех стройматериалов, остальная часть здания заброшена", — отметили в управлении.

ЧП произошло по адресу улица Пожарского, 21.

По данным ведомства, было эвакуировано три человека, их жизням ничто не угрожает. "Угрозы распространения огня на другие здания — нет. На данный момент пожар локализован, пострадавших нет", — отметили в ведомстве.