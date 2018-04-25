Суд дал ход иску Дерипаски к Рыбке и Лесли

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе. Архивное фото

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов после задержания в Паттайе. Архивное фото

КРАСНОДАР, 25 апр — РИА Новости. Досудебная беседа по иску о защите чести бизнесмена Олега Дерипаски состоится 15 мая, сообщили РИА Новости в среду в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края.

"Подготовка дела к судебному разбирательству по иску Дерипаски состоится 15 мая в 14.30", — сказали в суде.

Ранее досудебную беседу планировалось провести 3 мая, однако, как пояснил собеседник агентства, в связи с тем, что ответчики зарегистрированы в Москве, было решено перенести заседание.

"С тем, чтобы документы об уведомлении ответчиков успели вернуться в суд", — пояснил представитель ведомства.

После этого будет объявлена дата начала процесса.

Иск против Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Как отметил адвокат Дерипаски, сумма иска составляет в общей сложности два миллиона рублей. В качестве обеспечительной меры по иску были заблокированы сообщения СМИ, использовавшие данные о бизнесмене.

В начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный, основываясь на выложенной Рыбкой информации, обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке. По определению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.

Между тем в конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов. Судьба "секс-инструкторов" до сих пор не разрешена.