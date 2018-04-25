В Петербурге возбудили дело из-за хищения выделенных для инвалидов средств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Полиция в Петербурге возбудила уголовное дело о мошенническом хищении около четырех миллионов рублей, выделенных одной из коммерческих организаций в качестве субсидий на обустройство рабочих мест для инвалидов, сообщает в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства, сотрудники регионального ГУ МВД России при содействии Росгвардии в рамках уголовного дела провели в среду 10 обысков.

"Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули. Общий ущерб от противоправных действий составил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий, добавила Волк.