СК назвал причину выпадения драгоценных слитков из самолета в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Следователи выяснили, что драгоценные слитки выпали из самолета в аэропорту Якутска из-за нарушения правил крепления груза, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"В результате проведенных следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу. По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем", — говорится в сообщении.
По результатам проверки орган следствия принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа воздушного судна.