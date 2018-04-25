СК назвал причину выпадения драгоценных слитков из самолета в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Следователи выяснили, что драгоценные слитки выпали из самолета в аэропорту Якутска из-за нарушения правил крепления груза, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 15 марта в аэропорту города Якутска на борту самолета Ан-12Б авиакомпании "Нимбус", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Красноярск – рудник "Купол", в момент взлета при наборе высоты была повреждена створка грузового люка, из-за которой часть перевозимого груза — драгоценного металла — выпала на взлетно-посадочную полосу. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

"В результате проведенных следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу. По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что самолет осуществлял коммерческие перевозки грузов без соответствующей лицензии. В связи с этим "материалы в данной части с соблюдением установленных правил подследственности направлены для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте", говористя в сообщении.

По результатам проверки орган следствия принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа воздушного судна.