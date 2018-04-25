Суд 27 апреля рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замглавы ФСИН

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста экс-замглавы ФСИН России Олегу Коршунову, обвиняемого в коррупции, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции его адвокат Сергей Старовойтов.

"Суд 27 апреля рассмотрит вопрос о продлении срока стражи", — сказал он.

Продление ареста, по словам защиты, пройдет в рамках незавершенных расследуемых эпизодах о взятке и мошенничестве с поставкой сахара для нужд колоний.

По словам адвокатов, ранее суд наложил арест на принадлежащие Коршунову квартиру в Жулебино, мотоцикл, коллекцию часов стоимостью около 1 миллиона рублей, загородный дом и катер.