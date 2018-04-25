ВС оставил в силе приговор Навальному, осужденному за хищение у "Ив Роше"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ в среду признал законным условный приговор оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному за мошенничество с компанией "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

ВС РФ вновь проверял законность приговора после решения Страсбургского суда, нашедшего нарушения прав Навального и его брата на справедливое судебное разбирательство.

При этом, по сообщению Минюста РФ, ЕСПЧ не обнаружил политической подоплеки уголовного преследования. На двоих братьям присудили компенсацию в 82 тысячи евро. С решением Страсбурга российский Минюст не согласился и сообщал о планах его обжаловать. Была ли, в итоге, подана жалоба, пока неясно.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения оппозиционер категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе – с хищением свыше 30 миллионов рублей.