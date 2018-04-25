Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти вдвое

НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Площадь лесов, охваченных пожарами, в регионах Сибири за сутки выросла почти в два раза — до 4,2 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По данным службы, всего площадь пожаров в лесах четырех сибирских регионов составляет 4202 гектара, тогда как сутками ранее — 2167 гектаров.

Самая сложная ситуация складывается в Забайкалье. На землях лесного фонда в этом регионе действует 28 пожаров на площади 3762 гектара.

Два пожара охватили 205 гектаров в Туве, два возгорания на площади 74 гектара произошли в Иркутской области и пять пожаров на площади 161 гектар — в Бурятии.

Режим ЧС в связи с пожарами введен в Забайкальском крае. Особый противопожарный режим – в республике Алтай, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии, 41 районе Красноярского края и одном районе Новосибирской области.