МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, переведут под домашний арест "с учетом его возраста и состояния здоровья", сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского, следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы", — сказала Петренко.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.

Из-за жалоб на здоровье, в частности на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, не сообщалось. В президентском Совете по правам человека при этом отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось "вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи" в СИЗО.