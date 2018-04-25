МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, переведут под домашний арест "с учетом его возраста и состояния здоровья", сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.
Из-за жалоб на здоровье, в частности на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, не сообщалось. В президентском Совете по правам человека при этом отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось "вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи" в СИЗО.