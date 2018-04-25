В СК рассказали, почему мог опрокинуться автобус в Свердловской области

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Водитель опрокинувшегося рейсового автобуса в Свердловской области мог не справиться с управлением из-за большого количества снега на трассе, идет доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СУСК.

Утром в среду ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в городе Березовский. По информации регионального ГИБДД, четыре пассажира пострадали, всего в салоне автобуса находилось 30 человек.

"Организовано проведение доследственной проверки… По имеющейся информации, в связи с тяжёлыми дорожными условиями, обусловленными большим количеством осадков в виде снега, водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспорта и допустил съезд с автодороги, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадавшие пассажиры получили ушибы ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, проверка организована на предмет признаков преступления, предусмотренного статьей "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".