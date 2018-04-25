В Новороссийске на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4

КРАСНОДАР, 25 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в ночь на среду в Новороссийске Краснодарского края, жертв и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Информация о подземных толчках в Новороссийске поступила спасателям в 00.10 мск в среду.

"При уточнении информации в ФГБУН "Геофизическая служба РАН" (Обнинск) было установлено, что произошло сейсмособытие. Магнитуда 4. Эпицентр — в районе станицы Натухаевская города Новороссийск на глубине 80 километров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители Новороссийска и Анапы ощущали незначительные подземные толчки.

Как добавили в ведомстве, жертв и разрушений нет, эвакуация не проводилась, объекты жизнеобеспечения и экономики работают штатно.