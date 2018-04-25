Инженера молокозавода в Якутии осудили после гибели двух человек при взрыве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Главный инженер молокозавода совхоза "Новый" АК "Алроса" в Якутии получил три года лишения свободы условно, по его вине из-за взрыва автоклава двое сотрудников предприятия погибли, двое были травмированы, сообщает в среду прокуратура республики.

Как установил Мирнинский районный суд, в апреле прошлого года на молокозаводе произошел взрыв автоклава, предназначенного для стерилизации молока, оборудование работало под избыточным давлением.

"В результате происшествия двое работников завода погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса, обязанности по контролю за которым были возложены на подсудимого",- сообщает надзорное ведомство.

По части 3 статьи 109 УК РФ суд назначил виновному в причинении смерти по неосторожности три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.