В Иркутской области за сутки возникли 17 лесных пожаров

ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля ликвидированы 15 пожаров, еще два — локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два возгорания общей площадью 44 гектара, покрытых лесом, и 30 не лесных гектаров, по одному в Осинском и Боханском районах", говорится в сообщении.
На тушении лесных пожаров было задействованы 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.
По прогнозам ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", установился высокий уровень пожароопасности. В условиях действующего с 15 марта особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.