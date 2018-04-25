В Иркутской области за сутки возникли 17 лесных пожаров

Сотрудники МЧС во время тушения очагов природных пожаров. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения очагов природных пожаров. Архивное фото

ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля ликвидированы 15 пожаров, еще два — локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, площадь возгораний составила 163 гектара. Из 17 пожаров – 15 удалось потушить.

"В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два возгорания общей площадью 44 гектара, покрытых лесом, и 30 не лесных гектаров, по одному в Осинском и Боханском районах", говорится в сообщении.

На тушении лесных пожаров было задействованы 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.

По прогнозам ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", установился высокий уровень пожароопасности. В условиях действующего с 15 марта особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.