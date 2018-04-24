В Химках арестовали обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора временного содержания в Химках, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 апреля возле подъезда дома в Химках было обнаружено тело 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по городскому округу Химки с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области судом в отношении обвиняемого в совершении убийства… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Врадий.

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 апреля между 46-летним сотрудником ИВС и обвиняемым произошел конфликт на почве личной неприязни. В результате обвиняемый задушил мужчину.

На допросе обвиняемый рассказал обо всех обстоятельствах преступления, добавила Врадий.