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Происшествия

На Урале депутаты назначали жен помощниками с повышенной зарплатой

17:0024.04.2018
(обновлено: 17:01 24.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры РоссииДенежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Прокуратура через суд добивается лишения полномочий депутатов законодательного собрания Свердловской области, нарушивших антикоррупционное законодательство, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции депутатами законодательного собрания Свердловской области. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции отдельными депутатами законодательного собрания Свердловской области не приняты меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов", — говорится в сообщении ведомства.

Так, на должности помощников депутатов назначены их супруги, отмечает прокуратура. Сами депутаты вели учет рабочего времени своих помощников, определяли размер их заработной платы, в некоторых случаях — в разы больше, чем помощникам с аналогичными обязанностями, уточняет надзорное ведомство.

"Отдельного внимания заслуживают факты, когда указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей Российской Федерации, получая при этом из областного бюджета заработную плату. Кроме того, выявлены факты сокрытия депутатами сведений о наличии на право собственности дорогостоящего имущества, расположенного в городе Екатеринбург, в Московской и Тульской областях", — отмечается в сообщении.

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Прокуратура также установила факт неоднократного непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на членов семьи одного из депутатов. По итогам проверки прокурор Свердловской области внес председателю законодательного собрания представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако по решению комиссии на заседание законодательного собрания вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий только в отношении лишь одного депутата.

"Более того, на заседании законодательного собрания Свердловской области 3 апреля текущего года в нарушение требований закона и установленной обязанности представительного органа решение о досрочном прекращении полномочий депутата не принято. В ходе голосования 13 присутствующих депутатов не выразили своего волеизъявления. В связи с чем прокуратура области направила административное исковое заявление в суд о признании бездействия законодательного собрания Свердловской области, выразившегося в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий депутата, незаконным и возложении обязанности досрочно прекратить его полномочия", — сообщает прокуратура.

В заксобрании региона РИА Новости отказались прокомментировать претензии прокуратуры.

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Происшествия
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ass14
А что по остальным регионам, прокуратура спит?
17:06
24.04.2018
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Андрей Мартынов
Во системка у нас создалась. Вертикаль такая. Воруют все и вся.
17:10
24.04.2018
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