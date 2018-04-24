В Курске возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после того, как ученик умер на уроке физкультуры в одной из школ Курска, сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Курской области по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 23 апреля 2018 года ребенок находился в спортивном зале одной из средних школ города Курска на уроке физической культуры. В ходе занятия ему стало плохо. Сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, по приезду которой констатирована смерть малолетнего. По предварительным данным, причиной гибели ребенка стала "внезапная сердечная смерть".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.